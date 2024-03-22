Листовий салат можна вирощувати протягом усього сезону. Для отримання «зеленого конвеєру» насіння сіють у кілька прийомів із інтервалом 12–15 днів. Однак найсмачнішим є перше листя. Пізніше воно починає гірчити.

Салат може рости на всіх типах ґрунтів, але краще висівати на перегнійному. Сходи з’являються вже при температурі 3–4 градусів і можуть витримувати легкі приморозки. Тому висівають насіння салату одним із найперших, щойно на грядках можна буде працювати. Салат — світло- та вологолюбна рослина. Під грядки обирають відкрите сонячне місце. Перекопують і роблять борозенки на відстані близько 20 см. Насіння присипають шаром землі завтовшки близько 1–1,5 см і поливають. Скоростиглі сорти дають готову продукцію через 30–40 днів. Нерідко салат висаджують як ущільнювач (огірків, кабачків, картоплі тощо) чи як маячну культуру цибулі, петрушки та моркви.

Уперше салат проріджують через 11–15 днів після появи сходів, залишаючи відстань між рослинами 3–5 см. Удруге — через 15–20 днів після першого проріджування, залишаючи відстань між рослинами 10–12 см. Перше підживлення можна зробити після проріджування сходів повним міндобривом (150 г аміачної селітри, 100 г суперфосфату, 50 г калійної солі на 10 кв.м). Із органіки — розчином коров’яку.

При появі масових сходів салат проріджують, залишаючи відстань між рослинами 6–8 см.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.