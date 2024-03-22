Дуже ароматні, часникові, соковиті гомілки в духовці. За таким рецептом можна замаринувати також стегенця чи крильця.

1 кг курячих гомілок

3 столові ложки соєвого соусу

3 столові ложки томатного соусу

7–8 зубчиків часнику

1 чайна ложка паприки

1 чайна ложка меду

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

20 г вершкового масла

Часник нарізати часточками, зробити надрізи в гомілках і вкласти у них пластинки часнику. Викласти гомілки в миску.

Змішати соєвий соус, томатну пасту, мед, розтоплене вершкове масло, паприку та чорний мелений перець. Залити гомілки маринадом, втираючи в м’ясо, залишити мінімум на 30 хв., що довше вони маринуватимуться, то краще.

Викласти гомілки у форму для запікання. Зверху змастити маринадом, що залишився. Запікати при температурі 200 градусів 45 хв.