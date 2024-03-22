Дуже ароматні, часникові, соковиті гомілки в духовці. За таким рецептом можна замаринувати також стегенця чи крильця.
- 1 кг курячих гомілок
- 3 столові ложки соєвого соусу
- 3 столові ложки томатного соусу
- 7–8 зубчиків часнику
- 1 чайна ложка паприки
- 1 чайна ложка меду
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 20 г вершкового масла
Часник нарізати часточками, зробити надрізи в гомілках і вкласти у них пластинки часнику. Викласти гомілки в миску.
Змішати соєвий соус, томатну пасту, мед, розтоплене вершкове масло, паприку та чорний мелений перець. Залити гомілки маринадом, втираючи в м’ясо, залишити мінімум на 30 хв., що довше вони маринуватимуться, то краще.
Викласти гомілки у форму для запікання. Зверху змастити маринадом, що залишився. Запікати при температурі 200 градусів 45 хв.
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