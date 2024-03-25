Відповідно до Закону України від 22.12.2023 №3494 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, за їх бажанням та на підставі заяви виплачують грошову компенсацію за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст.24 Закону України «Про відпустки»).

Відповідну заяву працівник подає не пізніше останнього дня місяця, в якому він був звільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу.

Компенсують усі дні невикористаних відпусток, накопичені на дату початку служби. Зароблені дні щорічної відпустки визначають пропорційно до відпрацьованого періоду, за який працівник не відгуляв відпустку.

Відпустку «на дітей» компенсують у повному обсязі.

Не компенсують відпустки за вагітністю та пологами, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі, «чорнобильські», додаткові відпустки учасникам бойових дій, відпустку при народженні дитини.