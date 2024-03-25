Нещодавно допомагав доньці з переїздом, і довелося кілька годин носити меблі та інші важкі речі. Після цього вже кілька днів не можу нормально ані нахилитися, ані розігнутися: дуже сильно болить і «прострілює» поперек, причому віддає в ноги, боляче навіть ходити й кашляти. До лікаря потрапити найближчим часом немає можливості, тому прошу розповісти на сторінках газети, про яке захворювання свідчать мої симптоми та як лікуватися. Заздалегідь дякую!

Віктор Борисович, 65 років. м. Богодухів.

На запитання нашого читача відповідає лікар-невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК:

— Ви описуєте стан, характерний для попереково-крижового радикуліту — поширеного запального захворювання, що зачіпає нервові корінці спинного мозку. У гострій формі ця патологія проявляється дуже сильним раптовим болем по ходу уражених нервових волокон (у цьому випадку страждає поперековий відділ хребта), який обмежує рухливість людини. Також може турбувати порушення чутливості, відчуття оніміння, поколювання, «мурашок» на шкірі.

Біль при цій локалізації радикуліту нерідко «рикошетить» у стегно, сідниці чи ноги. Найчастіше напад захворювання провокує підйом важких речей (як у вашому випадку) або різка зміна положення тіла. При цьому гострий процес часто переходить у хронічну стадію, для якої характерне чергування періодів ремісії та загострення.

Але, всупереч поширеній думці, радикуліт локалізується не лише в попереку. Він також буває шийним, шийно-плечовим і грудним.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

Радикуліт може виникнути в пацієнта будь-якої статі та віку, але чим старша людина, тим вищий ризик розвитку захворювання, оскільки його основна причина — дегенеративно-дистрофічні зміни хребетного стовпа. Зокрема, при остеохондрозі міжхребцеві хрящові диски втрачають еластичність, через що відстань між хребцями зменшується та підвищується ймовірність стискання пучків нервових волокон, що відходять від спинного мозку.

До інших причин розвитку патології належать протрузії та грижі міжхребцевих дисків, наслідки травм спини, викривлення постави, наявність зайвої ваги, інфекції нервової системи та кісткової тканини, пухлини в зоні нервових корінців, порушення обміну речовин.

У пацієнтів молодого та середнього віку напад радикуліту часто стає наслідком переохолодження, стресу, малорухомого способу життя, тривалого перебування у статичній позі через сидячу роботу, надмірного фізичного навантаження або спортивних тренувань без розминки.

ЛІКУВАННЯ

Діагноз «радикуліт» ставить лікар-невролог на основі скарг пацієнта, огляду, мануальних і неврологічних тестів. Можуть також знадобитися рентгенографія чи магнітно-резонансна томографія ураженого відділу хребта, електронейроміографія.

При виборі методу лікування радикуліту враховують локалізацію запалення та вираженість симптомів. При гострому больовому синдромі насамперед важливо усунути або зменшити біль, який суттєво знижує якість життя. Для цього застосовують знеболювальні та нестероїдні протизапальні препарати (у вигляді таблеток, ін’єкцій, мазей і гелів), міорелаксанти, а також фізіопроцедури для зняття запалення та набряку. Крім того, гострий напад радикуліту вимагає дотримання постільного режиму протягом кількох днів. Після зняття больового синдрому рекомендовано масаж та лікувальну фізкультуру.

Також дуже важливо виявити та пролікувати основне захворювання, яке спровокувало запалення або защемлення нервових корінців. Якщо причину не встановлено — больові напади повторюватимуться.

Якщо вилікувати радикуліт у домашніх умовах не вдається, потрібна госпіталізація до неврологічного стаціонару. В особливо тяжких випадках показано хірургічне втручання.

ПРОФІЛАКТИКА

Для запобігання розвитку радикуліту або його загострення при хронічній формі:

робіть регулярну гімнастику для зміцнення та розтяжки м’язів спини;

будьте фізично активними: при радикуліті корисні їзда на велосипеді, скандинавська ходьба та плавання;

стежте за поставою, особливо коли змушені довго сидіти;

намагайтеся не піднімати важких предметів, а якщо все ж таки доводиться це робити, напружуйте при ривку в першу чергу ноги, піднімаючи вантаж із положення напівприсядки та тримаючи при цьому спину максимально рівною;

позбавтеся зайвої ваги;

уникайте переохолодження;

придбайте зручний, але досить жорсткий матрац, в ідеалі — ортопедичний;

відмовтеся від шкідливих звичок і стежте за харчуванням: їжте мінімум фастфуду, солодощів, смаженого та жирного, більше — білка, овочів і фруктів, дотримуйтесь питного режиму.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ РАДИКУЛІТІ

При нападі радикуліту та виникненні гострого болю в спині потрібно:

повністю виключити фізичну активність і навантаження;

лягти на будь-яку рівну тверду поверхню;

постаратися розслабити м’язи спини.

Якщо за пів години біль не минув, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

Ірина КАДЧЕНКО.