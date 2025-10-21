Цьогоріч отримали непоганий урожай горішків арахісу. Дуже цікаво було поекспериментувати — й мати винагороду за свою працю. Але тепер розгубилися, адже до пуття не знаємо, як той арахіс зберігати. Тож вирішили як завжди звернутись до улюбленої газети за порадою.

Оксана РЕШЕТНЯК. Черкаська обл.

Запитання цілком слушне, адже від того, наскільки правильно заготуєте арахіс, залежить термін його зберігання. Цей горіх дозріває приблизно через 110–140 днів після посадки. Важливо, щоб ядра були повністю достиглі. Зберігається горіх досить довго, однак за невідповідних умов може зіпсуватися, адже, як і інші горіхи, містить багато жиру.

Очищений арахіс обов’язково перед відправкою на зберігання необхідно просушити. Сирий чи недосушений продукт дуже швидко зіпсується. Особливо важливо, щоб не мав запаху та ознак цвілі. Якщо сушите в духовці, робіть це за температури до 50 градусів, періодично ворушачи. Зберігається очищений арахіс від 6 до 9 місяців у темному прохолодному приміщенні в чистій і сухій ємності. Важливо, щоб поруч не було продуктів, що мають сильний запах. Вологість — основний ворог арахісу. Найкраще тримати його у скляних банках або керамічних ємностях зі щільно закритою кришкою. Це можуть бути й інші контейнери, але не пластикові.

Горіхи зі шкаралупою зберігаються довше, ніж очищені. Їх також спочатку потрібно просушити. Можна тримати в мішечку із натурального полотна у сухому прохолодному приміщенні до року.

Катерина ОКУНЬ.