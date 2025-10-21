Терміни збирання врожаю буряка залежать від його сорту, погодних умов, кількості поливів, підживлень тощо. Так, ранньостиглі сорти дозрівають за 60–75 днів після посіву, для тривалого зберігання вони не призначені. Середньостиглі дозрівають за 80–95 днів і можуть зберігатися до Нового року. Пізньостиглі сорти готові до збирання за 105–135 днів. Саме вони найкраще підходять для тривалого зберігання.

З викопуванням не поспішають, оскільки саме у період поступового зниження температури коренеплоди ростуть найбільш інтенсивно і в них накопичується максимальна кількість поживних речовин. Але й залишати їх до настання стійких заморозків не варто. Своєчасно зібрані буряки наділені вираженим смаком і добре лежать.

Ознаки готовності до збирання

* Коренеплід досягнув характерного для конкретного сорту діаметра, став великим і твердим.

* Верхня частина коренеплоду визирає над поверхнею ґрунту.

* Нижнє листя жовтіє і злегка в’яне.

Виходимо на грядки

Дочекайтесь для збирання врожаю сухої погоди, оскільки мокрі коренеплоди швидше загнивають. Та й вибирати їх із сухого ґрунту легше, ніж з мокрого. Якщо є можливість, великі коренеплоди викопують першими, а менші залишають на 1–2 тижні для того, щоб підросли. Акуратно підкопайте коренеплід, щоб не пошкодити шкірку. Не висмикуйте буряк із землі, а обережно вийміть, тримаючи за бадилля. Ґрунт акуратно струсіть руками. Обріжте бурячиння, залишивши черешки завдовжки 1–2 см. Причому зробіть це відразу після викопування, щоб коренеплоди не втрачали вологу.

Закладаємо на зберігання

У суху сонячну погоду розкладіть викопані буряки на кілька годин на грядці або в затінку, щоб добре просохли. Відберіть пошкоджені, хворі або занадто дрібні. Їх потрібно використати в першу чергу. Решту закладіть у сховище. Оптимальні умови для довготривалого зберігання буряків — це темрява, температура 0–2 градуси та вологість 80–95 відсотків. Буряки добре зберігаються у підвалі (погребі) в ящиках із піском, який поглинає зайву вологу та запобігає гниттю. Замість піску можна використовувати тирсу або мох. Або ж покладіть буряки у 2–3 шари зверху на картоплю. Буряк поглинатиме зайву вологу, що виділяє картопля, і залишатиметься соковитим. Добре зберігатимуться коренеплоди, оброблені порошком крейди (200 г на 10 кг буряків).

«У маминій хаті була піч, тож мали вдосталь попелу. Відтак буряки мама пересипала сухим попелом. А для посилення ефекту до золи додавала сухе листя м’яти, полину, папороті», — ділиться досвідом Надія Григоряк з Тернопільщини.

«Я зберігаю буряки у суміші глини з водою. Занурюю в таку бовтанку коренеплоди і чекаю, доки утвориться суха кірка. Довгенько виходить, але й буряки — як щойно викопані», — Андрій Гопта, Кіровоградщина.

«Я маю свій перевірений спосіб зберігання буряків — у солі. Кілограм солі розчиняю у 5–6 л води і занурюю в цю ропу буряки на 5–7 хвилин. Потім виймаю та обов’язково добре просушую. Після цього закладаю на зберігання», — Роман Головач, Київщина.

Регулярно перевіряйте запаси, щоб вчасно видаляти пошкоджені коренеплоди. Помічено, що їх лежкість залежить не лише від сорту, а й від форми. Так, сорти з пласкою формою зберігаються гірше, ніж з округлою. Найкраще зберігаються невеликі коренеплоди діаметром 7–10 см.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.