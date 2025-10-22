Раніше українці не знали, що відбувається з їхніми даними в державних реєстрах. Відтепер це зміниться, адже Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у «Трембіті», повідомляє Мінцифри.

Що це означає

Кожен факт обміну даними українців між державними органами буде зафіксований. Українці отримуватимуть сповіщення у застосунку «Дія» про те, хто та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах. Якщо, скажімо, державному органу потрібні ваші дані під час надання послуги або виконання повноважень, він робить запит у реєстрі. «Трембіта» зафіксує цей факт — і ви отримаєте сповіщення у «Дії» з усіма деталями: хто, коли й навіщо.

Однак, звертають увагу у відомстві, це не стосується випадків, пов’язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Мета

* Прозорість — громадяни бачитимуть, як держава працює з їхніми даними.

* Захист — додаткова гарантія від зловживань посадовців.

* Європейські стандарти — Україна впроваджує кращі практики захисту даних, що діють у країнах ЄС.

Довідково. Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» — це сучасне організаційно-технічне рішення, яке дозволяє будувати безпечні інформаційні міжвідомчі взаємодії державним органам та органам місцевого самоврядування через інтернет шляхом обміну електронними повідомленнями між їх інформаційними системами. «Трембіта» є одним із ключових елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу, який забезпечує зручний уніфікований доступ до даних державних реєстрів.