Вибір імені дитини — один із перших і найважливіших кроків, які роблять батьки. Зазвичай батьки обирають його разом, але якщо жінка не перебуває у шлюбі та відсутнє добровільне визнання батьківства — рішення за нею.

Протягом першого року життя дитини законодавство дозволяє батькам за певних обставин змінити її ім’я, нагадують у Мін’юсті. Так, вони можуть звернутися до відділу ДРАЦС із заявою про зміну в актовому записі у зв’язку з тим, що при державній реєстрації народження дитині присвоєно ім’я без урахування побажань обох або одного з батьків.

За кордоном можна звернутися до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Для внесення змін потрібно подати:

— заяву;

— документ, що посвідчує особу;

— свідоцтво про народження дитини;

— інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Внесення змін проводиться за заявою, зокрема, одного з батьків, опікуна дитини.

Розгляд заяви у ДРАЦС триває до 3 місяців (через поважні причини строк може бути продовжено, але не більше, ніж на 3 місяці). У дипломатичному представництві чи консульській установі — до 6 місяців.