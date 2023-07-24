Позбутись слідів плісняви на одязі нескладно народними методами. Ось кілька найпростіших.

Концентрований розчин господарського мила. Замочити речі на деякий час у розчині або натерти ці місця милом, а потім виполоскати в чистій воді.

Кашка з харчової соди. Нанести на плісняву, з пів години потримати, а потім випрати в чистій воді.

Розчин «Білизни». Дуже ефективний засіб, але може руйнувати структуру тканин і вибілювати їх. Тож застосовується лише за крайньої потреби.

Сік цибулі. Цибулину натирають на дрібній тертушці, вичавлюють сік і втирають в уражені пліснявою ділянки. За деякий час прополіскують у чистій воді.

Нашатирний спирт. Змішують із водою у рівних частинах. Наносять на уражену ділянку та чекають 5 хв. Далі перуть як зазвичай.

Перекис водню. Перед пранням наносять на уражені ділянки та чекають кілька хвилин. Однак перекис також може досить агресивно впливати на деякі види тканин. Тож спочатку потрібно перевірити це на непомітних частинах одягу.

Аспірин та горілка. 3 таблетки аспірину розчинити в 50 мл спирту чи горілки. Цією рідиною змочити місце із пліснявою. Після висихання вичистити щіткою або випрати.

Кип’ятіння. Якщо тканини не бояться високих температур, їх краще прокип’ятити.

Катерина ОКУНЬ