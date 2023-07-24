Хрумкі огіркові скибочки в пікантному маринаді — для рецепта можна взяти перерослі чи інші «нестандартні» огірки.
- 2 кг огірків
- 1,5 л води
- 2 столові ложки солі (60 г)
- 100 г цукру
- 100 мл оцту (9%)
- 1 чайна ложка насіння гірчиці
- 3 лаврові листки
- 9 горошин чорного перцю
Огірки замочити в холодній воді на 2 год. Якщо їх щойно зірвали, цей етап можна пропустити. Нарізати зеленці кружальцями — товстими чи тонкими — так, щоб потім було зручно відразу подавати до столу.
В каструлю влити воду, всипати цукор, сіль, насіння гірчиці, покласти лаврові листки та перець. Щойно маринад закипить, влити оцет. Дати знову закипіти. Підготовлені огірки викласти в маринад. Дочекатися моменту, коли огірки змінять колір на оливковий (близько 4 хв.). Одразу викласти в стерилізовані банки, залити маринадом. Закрити під ключ, банки перевернути, укутати. Залишити до охолодження. Зберігати можна в кухонній шафі чи погребі.
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