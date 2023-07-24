Хрумкі огіркові скибочки в пікантному маринаді — для рецепта можна взяти перерослі чи інші «нестандартні» огірки.

2 кг огірків

1,5 л води

2 столові ложки солі (60 г)

100 г цукру

100 мл оцту (9%)

1 чайна ложка насіння гірчиці

3 лаврові листки

9 горошин чорного перцю

Огірки замочити в холодній воді на 2 год. Якщо їх щойно зірвали, цей етап можна пропустити. Нарізати зеленці кружальцями — товстими чи тонкими — так, щоб потім було зручно відразу подавати до столу.

В каструлю влити воду, всипати цукор, сіль, насіння гірчиці, покласти лаврові листки та перець. Щойно маринад закипить, влити оцет. Дати знову закипіти. Підготовлені огірки викласти в маринад. Дочекатися моменту, коли огірки змінять колір на оливковий (близько 4 хв.). Одразу викласти в стерилізовані банки, залити маринадом. Закрити під ключ, банки перевернути, укутати. Залишити до охолодження. Зберігати можна в кухонній шафі чи погребі.