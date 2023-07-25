Такі особливості є, і це передбачено Постановою Кабміну від 3.03.2022 №186 «Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану», про що нагадує Держпродспоживслужба.

Її було прийнято з метою забезпечення продовольчої безпеки держави та застосування ризик-орієнтованого підходу при здійсненні заходів державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами.

Постанова встановлює, що внаслідок вимушених змін рецептури, які пов’язані з відсутністю або недостатністю відповідної сировини, на період дії воєнного стану:

обов’язкова інформація про харчовий продукт, що зазначається на його маркуванні відповідно до ст.6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (крім інформації, яка зазначається відповідно до пунктів 1, 5 і 6 частини першої ст.6 зазначеного Закону), може відрізнятися від фактичних параметричних значень цього продукту;

обов’язкова інформація на маркуванні харчового продукту, яка зазначається відповідно до пункту 3 частини першої ст.6 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», може відрізнятися від фактичного складу цього продукту.

При цьому споживача необхідно в будь-який можливий спосіб поінформувати про наявність речовин у харчовому продукті, які можуть спричинити алергічні реакції або непереносимість.

Відтак обов’язковою і виключно достовірною інформацією на маркуванні харчового продукту є:

його назва;

кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання;

мінімальний термін придатності або дата «вжити до».

Довідково. 5 липня Президентом підписано Закон України «Про захист прав споживачів», який набирає чинності через один рік із дня його опублікування, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану, за виключенням деяких положень Закону.