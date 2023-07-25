Розмір вихідної допомоги в разі припинення (розірвання) трудових відносин із підстав, передбачених Кодексом Законів про працю України (далі — КЗпП України), визначений ст.44 КЗпП України, нагадує Державна служба України з питань праці.

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 ст.36 та пунктах 1, 2 і 6 ст.40, пункті 6 частини першої ст.41 КЗпП України, працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

У разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 ст.36) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Унаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного середнього заробітку.

У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої ст.41, — у розмірі не менше 6-місячного середнього заробітку.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, не передбачених КЗпП України, здійснюється з обґрунтуванням (зазначенням) причин такого розірвання та з наданням працівнику компенсаційної виплати в розмірі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше:

1) половини мінімальної заробітної плати — якщо сума періодів роботи працівника в цього роботодавця становить не більше 30 днів;

2) мінімальної заробітної плати — якщо сума періодів роботи працівника в цього роботодавця становить понад 30 днів;

3) трьох мінімальних заробітних плат — якщо сума періодів роботи працівника в цього роботодавця становить понад один рік;

4) п’яти мінімальних заробітних плат — якщо сума періодів роботи працівника в цього роботодавця становить понад 2 роки.

У цілях цієї норми застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на день розірвання трудового договору (ст.49-8 КЗпП України).