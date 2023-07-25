Стельова плитка з пінопласту — найшвидший спосіб оздоблення стелі. Він не потребує попереднього шпаклювання та ідеального вирівнювання поверхні.

Але плитки з часом можуть змінювати свій колір: наприклад, жовтіти під дією джерел світла. Також можуть вбирати дрібнодисперсний бруд. У результаті виникає потреба приховати ці недоліки й відновити первісний вигляд плиток. Найпростіший спосіб, який одразу спадає на думку, — пофарбувати. Але яку фарбу можна використати для пінопласту? І як це правильно зробити? Відразу варто визначити, що не слід використовувати.

Для нанесення на пінопластові плити не підходять фарби на олійній і алкідній основі. Можна фарбувати акриловими, водоемульсійними. Також не можна використовувати жодні розчинники на всіх етапах робіт.

Перед фарбуванням слід очистити поверхню від пилу. Великою проблемою буде, якщо стеля на кухні вкрилася тонким шаром жирових відкладень. Оскільки ніякі розчинники застосовувати не можна, якісно його видалити не вдасться. Тоді єдиний спосіб нанести фарбу більш-менш надійно – використати акрилову ґрунтовку. Але все одно залишаться ризики не дуже гладенької фінішної поверхні.

Фарбувати краще в кілька шарів, щоб спочатку закрилися пори пінопласту, а потім уже всі заглиблення заповнилися фарбою. Її можна оновлювати багато разів, а від плиток залишиться тільки певна фактура чи орнамент.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.