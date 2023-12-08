Тріщини на п’ятках — проблема не лише естетична. Це може бути досить болюче. Крім того, крізь тріщини всередину тіла проникають інфекції.

Щовечора після ванни або душу п’ятки протирають пемзою, використовують скраб для ніг. Чудово зарадить у такій ситуації призабутий вазелін (близько 30 грн за 30 г). Перед сном ним обробляють тріщини та вдягають шкарпетки.

Дуже ефективними є теплі ванночки. Зокрема, з відвару ромашки, череди, звіробою, шавлії, календули, кори дуба.

Содові. У тазик із помірно гарячою водою додати харчову соду (ст.л. на 1 л води). Помістити стопи на 20 хв.

Із морською сіллю. Її застосовують, якщо немає глибоких болючих тріщин. У тазик із теплою водою додають 2 ст.л. солі. Води наливають по щиколотки. Після ванночок наносять крем.

КОМПРЕСИ

Листя капусти. Прикладають на ніч, перед тим трохи відбивають. П’ятки можна ще й змастити невеликою кількістю меду. Потім прикладають листя та вдягають шкарпетки.

Вівсяний. Пластівці залити окропом і настояти. Додати кілька крапель олії — має вийти густа кашка. Нанести перед сном на п’ятки, обмотати целофаном, поверх одягнути шкарпетки.

Із обліпиховою олією. Ноги розпарити, обробити пемзою. Змастити п’ятки олією, обмотати плівкою, одягнути шкарпетки. Всі процедури повторюють до зникнення тріщин.

НЕ ЛИШЕ ЗОВНІШНІ ПРОЦЕДУРИ

Важливо включити до свого раціону вітаміни A та E, пити вдосталь води. Тріщини на п’ятках можуть бути також наслідком деяких хвороб: грибок, цукровий діабет, гіповітаміноз тощо. Важливо щодня ретельно мити ноги, а потім наносити живильний крем. Носити потрібно лише зручне взуття.

Катерина ОКУНЬ.