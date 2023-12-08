Котлети за класичним рецептом, але секрет у додаванні гірчиці, завдяки якій покращується смак.

1 кг курячого фаршу

1 столова ложка готової гірчиці

1 столова ложка сметани

1 чайна ложка солі

чорний мелений перець (за смаком)

1 невелика цибулина

1 середнє яйце

2 столові ложки вівсяних пластівців

панірувальні сухарі

вершкове масло

олія

Цибулину нарізати дуже дрібно, обсмажити в олії до золотавості, дати охолонути, додати у фарш. Всипати пластівці (швидкого приготування), залишити на 15 хв. до набухання.

Фарш посолити, поперчити, додати гірчицю та сметану, яйце. Ретельно перемішати. Сформувати котлети, обкачати в сухарях. Швидко обсмажити в олії до рум’яності (до готовності не доводити). Викласти у форму для запікання, зверху на кожну котлету — тоненькі смужки вершкового масла. Накрити фольгою. Готувати в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хв. Завдяки такому запіканню котлети завжди будуть пишними та соковитими.