Котлети за класичним рецептом, але секрет у додаванні гірчиці, завдяки якій покращується смак.
- 1 кг курячого фаршу
- 1 столова ложка готової гірчиці
- 1 столова ложка сметани
- 1 чайна ложка солі
- чорний мелений перець (за смаком)
- 1 невелика цибулина
- 1 середнє яйце
- 2 столові ложки вівсяних пластівців
- панірувальні сухарі
- вершкове масло
- олія
Цибулину нарізати дуже дрібно, обсмажити в олії до золотавості, дати охолонути, додати у фарш. Всипати пластівці (швидкого приготування), залишити на 15 хв. до набухання.
Фарш посолити, поперчити, додати гірчицю та сметану, яйце. Ретельно перемішати. Сформувати котлети, обкачати в сухарях. Швидко обсмажити в олії до рум’яності (до готовності не доводити). Викласти у форму для запікання, зверху на кожну котлету — тоненькі смужки вершкового масла. Накрити фольгою. Готувати в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хв. Завдяки такому запіканню котлети завжди будуть пишними та соковитими.
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