Коли всі роботи в саду та квітнику, здавалося б, завершені, не забудьте про ще одну важливу справу: підгортання троянд. Серед любителів квітів точаться активні суперечки щодо підготовки троянд до зими: чи обрізувати, чи підгортати, а якщо так, то які саме види?

Зі свого багаторічного досвіду вирощування «королев квітника» скажу: підгортання не завадить будь-яким видам троянд. Хтось може заперечити, що щеплені кущі зазвичай прищеплюють на морозостійкі види, зокрема на шипшину. А отже, навіщо їх ще й підгортати? Та річ у тім, що з часом місце щеплення кущів оголюється і на поверхні ґрунту опиняються бруньки шипшини. Відтак вона починає «витісняти» прищепу (троянду). У результаті ми отримуємо шипшину замість троянди, нарікаємо на недобросовісних продавців і бідкаємось, що сорт виродився. Насправді ж винні самі, бо допустили проростання шипшини. А от коли підгортаємо щеплені кущики, то не даємо підщепі шансу на життя.

Що ж стосується кореневласних кущів, то деякі сорти дійсно можуть підмерзати, тож їх зовсім не завадить утеплити. Крім того, метою підгортання є навіть не стільки утеплення, скільки збереження шийки в сухому стані.

НЕ НАШКОДЬТЕ!

Підгортання може мати зворотний ефект, якщо припуститись помилок.

1. Поспіх. Підгортають троянди лише з приходом стійких приморозків. Цьогоріч земля почала підмерзати вже наприкінці листопада.

2. Волога земля. Підгортають лише сухою землею. О цій порі земля частіше волога, тому досвідчені господарі заготовляють її заздалегідь і тримають до слушної нагоди в сухому місці.

3. Підгортати тим, що є. Досвідчені квітникарі не радять для підгортання троянд використовувати тирсу й торф, бо вони вбирають вологу. Або ж застосовують додаткове укриття.

4. Підгортати землею з-під куща. Так ми ризикуємо оголити дрібні корені. Тож використовуємо ґрунт з віддалених ділянок.

5. Ігнорувати склад ґрунту. Там, де земля пухка й легка, проблем зазвичай нема. Але якщо вона важка, потрібно додати компонентів, що зроблять її пухкішою, аби кущі не випріли. Хороший варіант — суха суміш із визрілого компосту з піском і торфом.

ЯК ПРАВИЛЬНО

Працюють у суху погоду. Перед підгортанням прибирають опале листя. Нижні частини пагонів корисно обробити бордоською рідиною та дочекатись, доки підсохнуть. Висота горбика має бути 20—30 см. Поверх можна насипати шар ялинового опаду та сухого листя.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.