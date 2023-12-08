Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, із кожним роком зростає. Цей процес триватиме до 2028 року. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років у 2028 році, потрібно буде мати не менш як 35 років страхового стажу.

Із 1 січня 2024 року для цього потрібно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу, інформують у ПФУ.

Ті, в кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки за його наявності не менше 21 року. За наявності страхового стажу від 15 до 20 років пенсійні виплати призначать у 65 років.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат. Починаючи з 1 січня 2028 року, в разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку.

Звернутися за призначенням пенсії можна як особисто — до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця проживання, так і дистанційно, скориставшись порталом електронних послуг ПФУ.