Салатик із сезонних овочів виходить яскравим, апетитним, соковитим, дуже корисним і смачним.

3 середні запечені буряки

2 невеликі морквини

1 цибулина

1 кисло-солодке яблуко

100 мл води

1 столова ложка оцту (9%)

2 столові ложки соку лимона

олія

1 столова ложка цукру

сіль

чорний мелений перець

жменя волоських горіхів

Цибулину нарізати тоненькими напівкільцями. Для маринаду до цибулі додати цукор, оцет і воду, перемішати. Залишити, поки готуєте інші овочі. Моркву натерти соломкою. На сковорідку налити трохи олії, розігріти, обсмажити моркву до м’якості. Дати охолонути. Яблуко почистити, нарізати соломкою. Буряк натерти соломкою.

З’єднати овочі та яблуко, додати цибулю (рідину злити). Салат посолити, поперчити, засмачити соком лимона та трьома столовими ложками олії, перемішати. Прикрасити горішками.