Пропоновані засоби народної медицини однаково використовують для профілактики та лікування. Пам’ятайте, що хворобі краще запобігти, ніж потім лікувати! У раціоні мають бути цибуля, часник, чорна редька, стручки перцю, хрін, лимон… Узвари з сухофруктів, сушених ягід (малина, смородина, калина) сприяють пониженню температури.

Надійні ліки — ягоди калини (свіжі, або пересипані цукром — 1:1). Але якщо у вас не надмірно понижений тиск!

Майте в запасі варення з малини, смородини, порічок. Допоможе в лікуванні чай із сушеного листя або молодих гілочок цих кущів.

Підсилить імунітет квашена капуста.

Корисно щоранку (за 30 хв. до сніданку) спожити ч.л. меду. Протипоказано при алергії на продукти бджільництва.

Щовечора перед сном приймати гарячу ванну для ніг. Можна додати трішечки гірчичного порошку.

Столову ложку сушених і подрібнених листя та гілочок брусниці залити 200 мл окропу. Настояти 30 хв. під кришкою. Процідити. Пити по 2 ст.л. 5—6 разів на день.

Так само готують настій із бруньок берези. Але його потрібно випити протягом дня за 3 прийоми.

Закапують ніс свіжим соком цибулі. По 3 краплі в ніздрю. Процедуру приймати тричі на день.

Свіжий сік алое закапувати в ніздрі по 5 крапель 5—6 разів на день.

Столову ложку сухих подрібнених плодів або листя малини залити 200 мл окропу. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Протягом дня випити 2—3 такі порції. Якщо для приготування настою використовувати плоди, то їх можна спожити.

На ніч п’ють аналогічно приготовлений настій з листя малини та липового цвіту — 1:1.

7—8 сушених плодів шипшини звечора покласти в термос і залити 400 мл окропу. Настояти мінімум 8 год. Уранці процідити. Пити по 100 мл 4 рази на день за 20 хв. до їди. Курс лікування — тиждень.

70—80 г (за вагою) ягід калини залити 1 л води. Кип’ятити 8—10 хв. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Додати 3 ст.л. меду. Пити по 100 мл 5 разів на день у перервах між вживанням їжі.

Аналогічно готують відвар із сушених ягід бузини чорної. Але вживають по 50 мл тричі на день. Не більше й не частіше!

Для лікування грипу допоможе чай із сушеного цвіту бузини чорної: ст.л. цвіту на 0,5 л окропу.

2 ст.л. сушеного подрібненого листя суниці лісової залити 400 мл окропу. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Пити по ст.л. через кожні 2 год. (8—9 разів на день).

Аналогічно готують настій з плодів ялівцю. Але пити по ст.л. тричі на день за 20 хв. до їди.

Столову ложку сушеного подрібненого кореня лопуха великого залити 200 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 5 хв. Настояти 30 хв. під кришкою. Процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 15—20 хв. до їди.

Понижує температуру чай з фіалки триколірної: ст.л. сушеної подрібненої рослини на 300 мл окропу. Настояти 30 хв. під кришкою. Процідити. Пити по 100 мл тричі на день через 20 хв. після їди. Не завадить додати скибку лимона.

Тарас ЛЕХМАН. м. Червоноград.