Коли особа, котра проживає разом із батьками, протягом періоду, за який враховують доходи для обчислення субсидії, навчалася за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства зараховують 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховують доходи (пункт 14 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабміну від 22.07.2020 №632), роз’яснюють у ПФУ.

Наприклад, якщо субсидію призначають з початку опалювального сезону 2023 — 2024 років, для розрахунку враховують доходи членів домогосподарства за I і II квартали 2023 року. Відповідно до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, де проживає студент, при розрахунку субсидії зараховують 3350 грн (6700 грн х 0,5) та доходи, отримані іншими членами домогосподарства.

Довідково. Розмір мінімальної заробітної плати станом на червень 2023 року — 6700 грн (Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»).