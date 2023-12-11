Щоб захистити себе від кіберзагроз, потрібно знати базові правила поведінки в мережі. Їх нагадує викладач факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Трохим Бабич:
- бути максимально прискіпливим користувачем інтернету: в мережі будь-хто може бути будь-ким;
- пам’ятати, що стрес — це інструмент шахраїв: саме ним вони користуються і в інтернеті;
- завжди використовувати складні паролі та регулярно їх оновлювати;
- увімкнути двофакторну автентифікацію в усіх акаунтах;
- завантажувати програми та мобільні застосунки лише з офіційних джерел;
- бути обережними з правами для застосунків, не користуватися пристроями від адміністратора, не надавати без необхідності програмам доступ до камери чи мікрофона;
- регулярно оновлювати програмне забезпечення на всіх пристроях — від телефона до роутера;
- використовувати VPN під час роботи з відкритим Wi-Fi;
- пам’ятати, що все, що потрапляє в мережу, залишається там назавжди;
- залишати антивірус завжди ввімкненим і регулярно оновлювати його бази.
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