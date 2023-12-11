Щоб захистити себе від кіберзагроз, потрібно знати базові правила поведінки в мережі. Їх нагадує викладач факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Трохим Бабич:

бути максимально прискіпливим користувачем інтернету: в мережі будь-хто може бути будь-ким;

пам’ятати, що стрес — це інструмент шахраїв: саме ним вони користуються і в інтернеті;

завжди використовувати складні паролі та регулярно їх оновлювати;

увімкнути двофакторну автентифікацію в усіх акаунтах;

завантажувати програми та мобільні застосунки лише з офіційних джерел;

бути обережними з правами для застосунків, не користуватися пристроями від адміністратора, не надавати без необхідності програмам доступ до камери чи мікрофона;

регулярно оновлювати програмне забезпечення на всіх пристроях — від телефона до роутера;

використовувати VPN під час роботи з відкритим Wi-Fi;

пам’ятати, що все, що потрапляє в мережу, залишається там назавжди;

залишати антивірус завжди ввімкненим і регулярно оновлювати його бази.