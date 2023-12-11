Якщо потрібно видалити іржу, поміняти держаки, наточити — не відкладають до весни, бо потім буде не до того.

Металеві частини. Їх змащують машинною оливою чи іншими протикорозійними препаратами та ховають у чохли. Можна просто обмотати клоччям чи цупким папером.

Дерев’яні частини. За потреби шліфують наждачним папером. Можна змастити олією, так вони не розтріскаються за зиму, або вкрити шаром лаку.

З техніки, що працює на рідкому пальному, його зливають або запускають на холостий хід, доки закінчиться.

Шланги очищують від бруду, миють, просушують і зберігають у скрученому вигляді.

Вироби з пластмаси (лійки, відра) часто нестійкі до мінусових температур, тому їх зберігають у приміщеннях, що не промерзають.

Зберігають інструмент у сухому приміщенні з хорошим повітрообміном.

Як усунути іржу? Дрібні деталі заливають 9-відсотковим оцтом і залишають на добу. Потім промивають холодною водою і ретельно просушують. Якщо пошкодження суттєві, інвентар зачищають і на тиждень занурюють у гас. Після цього ретельно витирають і шліфують наждачним папером. Зарадить і готовий універсальний препарат WD-40.

Василь ГЕРАСИМОВ.