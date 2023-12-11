Поєднання гарбузового тіста з насиченим шоколадним і апельсиновим ароматом — дуже вдале!
- 250 г гарбузового пюре
- 220 г борошна
- 100 г олії без запаху
- 100 г цукру
- дрібка солі
- 2 середні яйця
- 10 г розпушувача
- дрібка ваніліну
- цедра 1 апельсина
- 50 г чорного шоколаду
Борошно змішати з розпушувачем. Окремо з’єднати яйця, сіль, цукор, ваніль. Збити міксером до пишності (близько 5 хв. на високій швидкості). Викласти гарбузове пюре, збити повільно міксером. Поступово влити олію, продовжуючи збивати. Невеликими порціями всипати борошно, збиваючи міксером. Тісто роз-
ділити на 2 частини. В одну частину додати розтоплений шоколад, у другу — цедру апельсина.
Форму для кексу (30х11 см) застелити пергаментом. По черзі викладати шари світлого та темного тіста (можна викладати по столовій ложці в шаховому порядку, щоб вийшов красивий малюнок). Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40—45 хв.
Смачного!
Залишити відповідь