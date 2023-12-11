Поєднання гарбузового тіста з насиченим шоколадним і апельсиновим ароматом — дуже вдале!

250 г гарбузового пюре

220 г борошна

100 г олії без запаху

100 г цукру

дрібка солі

2 середні яйця

10 г розпушувача

дрібка ваніліну

цедра 1 апельсина

50 г чорного шоколаду

Борошно змішати з розпушувачем. Окремо з’єднати яйця, сіль, цукор, ваніль. Збити міксером до пишності (близько 5 хв. на високій швидкості). Викласти гарбузове пюре, збити повільно міксером. Поступово влити олію, продовжуючи збивати. Невеликими порціями всипати борошно, збиваючи міксером. Тісто роз-

ділити на 2 частини. В одну частину додати розтоплений шоколад, у другу — цедру апельсина.

Форму для кексу (30х11 см) застелити пергаментом. По черзі викладати шари світлого та темного тіста (можна викладати по столовій ложці в шаховому порядку, щоб вийшов красивий малюнок). Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40—45 хв.

Смачного!