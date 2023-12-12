Перша повістка, яку вручають працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), — сигнал до того, що людині необхідно з’явитися за вказаною адресою для уточнення особистих даних.

За словами представника командування ЗСУ, військовозобов’язаний за першою повісткою в ТЦК має надати актуальні дані про свій сімейний стан, фах, місце роботи, освіту та наявність чи відсутність причин для отримання відстрочки.

Після цього особу не відправляють на фронт. Якщо чоловік виявився придатним до служби, спочатку він проходить військову підготовку.

Після уточнення персональних даних особа проходить медогляд для того, щоб з’ясувати, чи вона придатна за станом здоров’я проходити військову службу під час мобілізації.

Які документи потрібні додатково:

про фах;

освіту;

сімейний стан;

наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

І навіть після цього людину до мобілізації не залучають. Друга повістка означає, що військовозобов’язаного викличуть за мобілізаційним розпорядженням. Відповідно до якого його скерують до навчального центру, і тільки після цього відправлять до підрозділу.