Якщо ви нещодавно перенесли порожнинну операцію й тепер вас турбують закрепи та здуття живота, це можуть бути симптоми спайкової хвороби черевної порожнини. «Порадниця» з’ясувала, чому вона виникає та як із нею боротися.

«Склеює» внутрішні органи

— Спайковою хворобою називають патологічне формування сполучної тканини, що призводить до своєрідного «склеювання» внутрішніх органів, ділянок кишківника та інших відділів черевної порожнини, — розповідає гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса ПРИПІЧЕНКО. — Спайки можуть з’являтися внаслідок травм, запальних процесів і хірургічних операцій через утворення великої кількості фіброзних волокон, що захищають пошкоджену тканину. Наявність спайок обмежує рухливість внутрішніх органів, порушує їх кровопостачання та нормальну роботу, може призводити до тяжких ускладнень.

Зокрема, якщо спайки утворилися між петлями кишківника, формується кишкова непрохідність, яка не тільки завдає хворому серйозного дискомфорту, а й становить загрозу для життя.

Спайкова хвороба має хронічний характер, частіше від неї страждають жінки.

Причини та фактори ризику

За словами лікарки, основна причина розвитку спайкової хвороби — це наслідки операцій на органах черевної порожнини. Ушкодження судин, порушення кровотоку, накладання швів, встановлення дренажів і використання певних медикаментів при хірургічних втручаннях стимулюють запуск фіброзних процесів. Тому спайки часто виникають після видалення апендициту та поліпів, операцій на шлунку та кишківнику. При цьому спричинити формування перемичок можуть навіть малотравматичні втручання.

Друга поширена причина появи патології — запальні захворювання органів черевної порожнини: печінки, товстого та тонкого кишківника, жовчного міхура, підшлункової залози.

Спричинити розвиток спайок здатне й потрапляння в очеревину жовчі, вмісту кишківника або шлунка при проривній виразці або апендициті.

Також спровокувати спайковий процес можуть поранення, травми чи забиття живота, генетична схильність і вроджені аномалії.

Прояви

На ранніх етапах спайкова хвороба може практично не турбувати пацієнта або проявлятися ледь помітними симптомами. При неускладнених формах патології в зоні проведеної раніше операції або отриманої травми людина може відчувати дискомфорт, болі при ходьбі, фізичних навантаженнях або в певній позі.

Також при спайках у кишківнику часто виникають здуття живота, метеоризм, хронічні закрепи. Крім того, можливі нудота та блювання, як пов’язані з прийомом їжі, так і незалежно від нього.

При ускладненій формі хвороби може розвиватися кишкова непрохідність. Цей процес супроводжується гострим раптовим болем і спазмами, тривалою відсутністю випорожнень, сильним газоутворенням і здуттям живота, блюванням, іноді — зниженням артеріального тиску. При цих симптомах треба терміново звернутися по медичну допомогу, оскільки необхідне екстрене хірургічне втручання.

Консервативно та хірургічно

— Коли спайкова хвороба протікає безсимптомно, її часто виявляють випадково, обстежуючи пацієнта з приводу інших захворювань, — каже Лариса Припіченко. — Якщо є ознаки спайкового процесу, підтвердити діагноз допомагає УЗД органів черевної порожнини, рентгенографія кишківника з контрастною речовиною, діагностична лапароскопія.

Метод лікування спайок залежить від симптомів, що турбують хворого, локалізації та масштабів фіброзного процесу. На початковій стадії, при хронічній формі хвороби та повільному розвитку патології спайки кишківника піддаються консервативній терапії. Зокрема, призначають прийом протизапальних препаратів, спазмолітиків, ліків для покращення травлення та кровообігу. Також рекомендовано фізіотерапію, лікувальну фізкультуру (але серйозні фізичні навантаження потрібно виключити) та дієту.

Якщо ж у пацієнта спостерігаються ускладнення спайкової хвороби у вигляді сильного болю, нудоти, блювання, ознак кишкової непрохідності, показана лапароскопічна операція, в ході якої проводять розтин спайок і видалення ділянок фіброзної тканини.

Без дієти не обійтися

Для пацієнтів зі спайковою хворобою кишківника дієта — важливий етап лікування. Вона передбачає повне вилучення з раціону смажених і копчених страв, консервів, фастфуду, цитрусових та їжі, яка важко перетравлюється, спричиняє здуття та метеоризм. При цьому дозволено вживання нежирних сортів м’яса, риби, легких м’ясних і овочевих бульйонів, варених яєць і приготовлених на пару овочів.

Крім того, важливо харчуватися дрібно, дотримуватися питного режиму, не приймати горизонтальне положення після їжі, не їсти на ніч і не допускати закрепів, що провокують загострення хвороби.

Корисні вправи

Стоячи навкарачки, по черзі округлюйте та прогинайте спину в поперековому відділі, при цьому напружуючи м’язи живота.

Лежачи на спині, покладіть руки на живіт і виконуйте черевно-діафрагмальне дихання: при вдиху сильно випинайте живіт, при видиху втягуйте, притискаючи зверху кистями рук.

Ірина КАДЧЕНКО.