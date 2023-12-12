Якщо ви зібрали гарний урожай гарбузів, але зберігаються вони погано і починають підгнивати — розкидайте м’якоть на ділянці. Навесні все перегниє і буде відмінне добриво для ґрунту.

Подібна органіка корисна для землі, але бажано все ж таки не просто розкидати гарбузи по ділянці, а присипати ґрунтом. Таким чином вони перегниють і перетворяться на доступне для рослин біодобриво. Тому, якщо ґрунт не промерз (або стоїть відлига), так і вчиніть.

Не варто закладати в ґрунт великі частини гарбуза, малоймовірно, що за зимовий період вони встигнуть розкластися достатньою мірою, краще порізати на невеликі шматочки.

Оптимальний варіант — додати гарбуза в компостну купу, де вся органіка перегниє і перетвориться на однорідну масу, яку можна використовувати як підживлення для будь-яких культур.