Пряний огірково-сметанний соус для риби. Навіть сухий минтай у такій заливці вийде соковитим.
- 600 г філе минтаю (хека)
- 200 г жирної сметани
- 50 г твердого сиру
- 2 середні мариновані огірки
- 1 великий зубчик часнику
- зелень кропу (за смаком)
- 0,5 чайної ложки солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- олія
Огірки та сир натерти на середній тертушці. Часник вичавити. Зелень посікти. В миску викласти сметану, додати часник, огірки (рідину віджати), зелень, перемішати. Сіль у соус додавати не потрібно.
Рибу нарізати порційними шматочками. Форму для запікання змастити олією, викласти минтай. Посолити, поперчити. Розподілити соус по рибі. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Готувати 25—30 хв.
За 5 хв. до готовності притрусити сиром і відправити назад у духовку до красивої апетитної скоринки. Готову страву дістати з духовки й дати постояти 10 хв.
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