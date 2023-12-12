Пряний огірково-сметанний соус для риби. Навіть сухий минтай у такій заливці вийде соковитим.

600 г філе минтаю (хека)

200 г жирної сметани

50 г твердого сиру

2 середні мариновані огірки

1 великий зубчик часнику

зелень кропу (за смаком)

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія

Огірки та сир натерти на середній тертушці. Часник вичавити. Зелень посікти. В миску викласти сметану, додати часник, огірки (рідину віджати), зелень, перемішати. Сіль у соус додавати не потрібно.

Рибу нарізати порційними шматочками. Форму для запікання змастити олією, викласти минтай. Посолити, поперчити. Розподілити соус по рибі. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Готувати 25—30 хв.

За 5 хв. до готовності притрусити сиром і відправити назад у духовку до красивої апетитної скоринки. Готову страву дістати з духовки й дати постояти 10 хв.