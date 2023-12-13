Дізнатися інформацію про факт фіксації порушення ПДР, що зафіксоване зокрема в автоматичному режимі, та оплатити штраф можна на кількох офіційних сервісах, інформують у Нацполіції України.

Офіційний сайт МВС України: bdr.mvs.gov.ua Офіційний мобільний застосунок МВС України — «Штрафи ПДР»:

Android: surl.li/lugjx

IOS: surl.li/lugkd

Чатбот «Штрафи ПДР»: @ShtrafyPDRbot

За допомогою офіційних сервісів можна легко виконати пошук постанов за порушення, вчинені на транспортних засобах. Окрім того, можна оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Оплата онлайн доступна з моменту винесення постанови. Тож не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки. Мобільний застосунок «Штрафи ПДР» стане в пригоді особливо тим водіям, які користуються транспортними засобами, що за ними не зареєстровані. Адже після винесення постанови поштове відправлення прийде безпосередньо власнику авто. Натомість застосунок завжди в телефоні, а отже, й інформація про винесення постанов — завжди під рукою.

Також застосунки мають актуальну інформацію про розміщення на мапі комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

До речі! Якщо оплата здійснена протягом 10 днів із моменту отримання постанови (або до цього часу, дізнавшись про штраф за допомогою застосунків) — можна сплатити лише 50 відсотків від розміру штрафу.