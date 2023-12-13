У соціальних мережах діти можуть наразитися на цькування від однолітків. Така форма агресії отримала назву кібербулінг. У Мінреінтеграції дають кілька порад, як діяти батькам у таких випадках.

1. Дізнавшись про цькування дитини в інтернеті, підтримайте її. Поясніть, що це не її вина, та запевніть, що разом ви зможете з цим упоратися.

2. Обов’язково збережіть (зробіть скриншот) повідомлення та зображення, які містять образливі дописи або залякування. Ця інформація може бути надана правоохоронцям як доказ кібербулінгу.

3. Внесіть у чорний список і заблокуйте сторінки/акаунти/номери телефонів, з яких відбувається цькування. Іноді кривдник відступає, коли не отримує очікуваної реакції.

4. Перевірте налаштування приватності сторінки дитини. Приберіть з неї всю особисту інформацію.

5. На деякий час приховайте сторінку. Якщо дитина відчуватиме себе обмеженою в спілкуванні з друзями, створіть їй нову з іншим ім’ям і вигаданим фото.

6. З’ясуйте, чи знайома дитина з агресором у реальному житті та що їй відомо про нього.

7. Якщо попри всі вжиті заходи атаки не припиняються, варто звернутися до Департаменту кіберполіції на номер гарячої лінії: 0 800 505 170