Щоб постійно зберігати в будинку комфортну температуру без особливих витрат, достатньо навчитися зберігати тепло всередині, не випускаючи його назовні.

ЗОВНІШНІ СТІНИ, БАТАРЕЇ ТА ВІКНА

Частина тепла від батарей іде для нагрівання стіни, біля якої вони розташовані. А якщо стіна зовнішня, і радіатор знаходиться під вікном, то втрати стають ще значнішими.

У результаті ви втрачаєте від 10 до 30 відсотків тепла, що могли б використовувати для обігріву. Витрата теплоносія підвищується, а температура в будинку знижується, звідки і з’являються величезні витрати на опалення.

Щоб направити тепло всередину будинку, поставте між батареєю та стіною металевий лист завтовшки 0,3—0,5 мм. Можна використовувати щільний картон, гіпсокартон або ДСП, але потрібно буде ретельно обклеїти фольгою.

Також можна використовувати захист від сонця для лобового скла автомобіля. Він буде менш ефективним, тому що не нагріватиметься і не зберігатиме тепло, як метал. Але його поверхня також може віддзеркалювати тепло всередину будинку. Додатково посилити ефективність батарей можна, розмістивши метал над ними. Або використовуючи спеціальні кожухи — екрани для радіаторів.

ПРОТЯГИ

Вони можуть спричинити значні втрати тепла в будинку. Тому обов’язково перевірте всі вікна, двері, міжстінні та міжповерхові шви на наявність щілин. Можна пройтися по будинку зі свічкою. Якщо полум’я тремтить, отже, є протяг. Усі отвори потрібно задути монтажною піною, або використати матеріал-ущільнювач для їх закупорювання.

Чим тепліше в будинку, тим затишніше. Але для цього не обов’язково відразу підвищувати температуру на котлі чи термостатах. Достатньо утеплити приміщення зсередини та зберігати тепло.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.