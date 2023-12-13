З ним можна пекти пироги, печиво, хліб, кекси, сирники та багато іншого.

1-й спосіб. Почищений гарбуз нарізати однаковими невеликими шматочками (по 3—4 см). Збризнути олією, перемішати. Викласти у форму. Запікати при 200 градусах 20—40 хв. під фольгою. Так гарбуз вийде без сухої скоринки зверху. Дати охолонути, подрібнити м’якоть блендером.

2-й спосіб. Гарбуз розрізати навпіл, видалити ложкою насіння. Деко вистелити фольгою, викласти половинки гарбуза зрізом донизу. Запікати при 200 градусах від 1 год. Дати охолонути, вийняти м’якоть ложкою. Такий спосіб зручний, якщо шкірку в гарбуза важко зняти.

Запечений гарбуз має більш насичений смак, виходить без зайвої рідини, що дуже важливо, якщо пюре потрібне для тіста.

Коли пюре повністю охолоне, перекладіть його в порційні пакети для заморозки. Закрийте та розподіліть масу так, щоб вийшов доволі тонкий пласт — так він швидше заморозиться, і розморожувати буде простіше. Розморожуйте за кімнатної температури. Так у вас завжди в запасі буде гарбузова заготовка.