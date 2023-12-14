Відтепер медзаклади можуть обмінюватися документами з військовими частинами, ТЦК і службами соціальної підтримки через систему електронного документообігу, що значно спростить і пришвидшить процес проходження ВЛК для наших захисниць і захисників, запевняють у МОЗ.

Документи щодо рішення ВЛК про відпустку або про непридатність за станом здоров’я медзаклад в електронному вигляді направлятиме до військової частини, після чого військовослужбовець може одразу їхати до центру комплектування за місцем проживання або відпустки. Військова частина своєю чергою після опрацювання рішення ВЛК надсилатиме відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до центру комплектування.

Через систему електронного документообігу відбуватиметься обмін такими документами:

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Якщо військовослужбовцю відмовляють у наданні послуги або заклад, до якого звернулися, не має системи електронного документообігу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію: 0 800 602 019 (МОЗ); 0 800 500 442 (Міноборони).