Чотири пригорщі свіжої подрібненої зелені петрушки залити 0,5 л окропу. Настояти протягом години під кришкою. Процідити. Лосьйон готовий! Наносити на шкіру за допомогою клаптика марлі, вати чи тонкої лляної тканини. Через 30 хв. змити теплою водою. Процедуру краще приймати ввечері перед сном.

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Узяти в однаковій кількості (за вагою) квіти ромашки, липовий цвіт, траву шавлії. Щойно заготовлений свіжий збір перетерти, щоб проступив сік. (Слід отримати хоча б 4 ст.л. «кашки»). Залити окропом. Рідина має злегка покрити рослинну масу. Настояти 30 хв. під кришкою. Потім цю масу нанести на обличчя, шию. Через 20 хв. змити теплою водою. Процедуру приймати раз на день. Достатньо 25 процедур. Скористайтеся літнім сезоном, він — не за горами!

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Жирну шкіру обличчя 3—4 рази на тиждень умивають свіжим яблучним соком (яблука брати кислих сортів). Через 20 хв. умиваються теплою водою, але без мила. Достатньо 20 процедур.

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Підсушує жирну шкіру відвар із насіння кропу: ст.л. сировини на 0,5 л окропу. Кип’ятять на малому вогні 3–4 хв. Настоюють 20 хв. Проціджують і умиваються.

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На жирній шкірі часто проступають вугри. Їх протирають розрізаним лимоном. Робити це варто 3—4 рази на день.

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На жирну шкіру обличчя наносять на 20 хв. кавову або чайну гущу у вигляді маски. Опісля — вмивання теплою водою. Процедуру приймати 3—4 рази на тиждень. Достатньо 20 процедур. За необхідності повторити через місяць.

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Дієта — також важливий засіб лікування! Аби підсушити жирну шкіру, обмежте вживання м’ясних і молочних продуктів, яєць, а то й відмовтеся від них. Дотримуйтеся такого правила хоча б двічі на рік по 40 днів. До речі, Великодній або Різдвяний пости — слушна нагода!

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Узвари з сухофруктів (яблук, груш, додають і засушену шкірку лимона) корисно пити, коли у вас надмірно жирна шкіра. Дозування сухофруктів (за вагою) на об’єм води та денну норму вживання встановлюють індивідуально.

Тарас ЛЕХМАН.