Дуже часто роблю такий салат із шинкою та квасолею на свята. Смачно, дуже ситно та готується швидко. Можна навіть приготувати як основну страву на вечерю.
- 200 г шинки (копченої чи вареної ковбаси)
- 1 банка консервованої квасолі (425 г)
- 100 г консервованої кукурудзи
- 3 варених яйця
- 2 середні свіжі огірки
- пів пучечка зеленої цибулі
- по 2 столові ложки сметани та майонезу
- сіль
- чорний мелений перець
Яйця, огірки та шинку (ковбасу) нарізаю кубиками. Подрібнюю зелень. Викладаю в миску, додаю кукурудзу та квасолю без рідини. Солю, перчу. Для заправки з’єдную майонез і сметану, все перемішую. Для святкового столу можна викласти його в салатне кільце.
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