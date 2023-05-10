Дуже часто роблю такий салат із шинкою та квасолею на свята. Смачно, дуже ситно та готується швидко. Можна навіть приготувати як основну страву на вечерю.

200 г шинки (копченої чи вареної ковбаси)

1 банка консервованої квасолі (425 г)

100 г консервованої кукурудзи

3 варених яйця

2 середні свіжі огірки

пів пучечка зеленої цибулі

по 2 столові ложки сметани та майонезу

сіль

чорний мелений перець

Яйця, огірки та шинку (ковбасу) нарізаю кубиками. Подрібнюю зелень. Викладаю в миску, додаю кукурудзу та квасолю без рідини. Солю, перчу. Для заправки з’єдную майонез і сметану, все перемішую. Для святкового столу можна викласти його в салатне кільце.