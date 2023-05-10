1. Поливаєте часто та мало. Замість того, щоб поливати часто та потроху, звикайте поливати суху землю і досить рясно.

2. Регулярно перекопуєте ґрунт. Якщо на вашій ділянці піщаний ґрунт, то його не варто перекопувати більше одного разу на рік. А якщо глинистий, то глибоко перекопуючи його, витягуєте на поверхню суглинок, що перешкоджає отриманню рослинами кисню.

3. Садите занадто дорослі саджанці. Прагнення максимально швидко створити на ділянці повноцінний садок може спонукати господаря до покупки вже дорослих саджанців, яким виповнилося 3—5 років. Але це робити не варто. Причина проста: дорослі саджанці більше хворітимуть.

4. Спалюєте стару траву. Спалюючи траву на ділянці, не лише пошкоджуєте верхній шар ґрунту, а й можете спричинити пожежу.

5. Садите одні й ті самі овочі на ті самі грядки. Недотримання сівозміни загрожує городу зниженням родючості та навалою хвороб і шкідників.