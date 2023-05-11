Кабмін вніс зміни до порядків виплати компенсації УБД із числа ВПО, особам із інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих.

Зокрема:

виключено обмеження, що для отримання компенсації потрібно перебувати на обліку ВПО рік за місцем фактичного проживання саме в межах однієї області, тепер достатньо перебувати не менш як один рік на обліку в базі даних ВПО;

визначено порядок придбання житла особами, які отримали компенсацію ще до початку воєнного стану, але не використали її і після 24 лютого 2022 року переїхали на безпечні території (особа повинна подати заяву до органу соцзахисту про надання дозволу на відкриття спеціального рахунку за місцем перебування);

продовжено термін на придбання житла, але не більше ніж на 6 місяців після закінчення воєнного стану;

право на отримання компенсації з прийняттям постанови (березень 2023 року) зберігається за заявниками, яким було її призначено раніше, але не виплачено, і які після 24 лютого 2022 року перемістилися з тимчасово окупованих територій чи територій, на яких ведуться (велися) бойові дії (для цього потрібно написати відповідну заяву до органу соцзахисту за фактичним місцем перебування);

члени сім’ї загиблого захисника, які отримали 15 мільйонів одноразової грошової допомоги, втрачають право на отримання компенсації;

право на компенсацію втрачають особи, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду через вчинення злочину, що пов’язаний із терористичними актами, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, тяжкого й особливо тяжкого злочину проти встановленого порядку несення військової служби;

до 3-ї категорії віднесли повнолітніх дітей, які не мають (не мали) своїх сімей, а до 4-ї — батьків особи, яка загинула (зникла безвісти), померла (раніше категорії визначались навпаки);

комісія відстрочує прийняття рішення про відмову в призначенні грошової компенсації, якщо об’єкт незавершеного житлового будівництва було знищено або пошкоджено з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії рф і заявник подав акт комісійного обстеження та/або відомості з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, до моменту отримання компенсації за пошкоджений та/або знищений об’єкт нерухомого майна або до його відновлення (на території бойових дій відcтрочення діє до зміни статусу території);

у разі змін у складі сім’ї заявника (смерть, розірвання шлюбу тощо) після перерахування коштів грошової компенсації на рахунок отримувач коштів зобов’язаний повідомити про це орган соцзахисту населення протягом 30 календарних днів, інакше її розмір підлягає перерахунку комісією за нововиявленими обставинами без звернення отримувача;

у разі смерті отримувача коштів, якому призначено грошову компенсацію на території, на якій ведуться бойові дії, але не виплачено, і який на дату смерті не перемістився з цієї території, грошова компенсація виплачується уповноваженому члену сім’ї на підставі:

✔ заяви;

✔ копії документа, що посвідчує особу;

✔ копії свідоцтва про смерть;

✔ копії рішення комісії про призначення грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання;

✔ довідки про облік;

✔ згоди довільної форми від інших членів сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.