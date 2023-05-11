Рукола — не лише смачна зелень, а й вирізняється багатим набором ефірних олій, містить мінерали та каротин, а також може похвалитися високим вмістом йоду й вітаміну C.

Її переваги:

✔ завдяки мікроелементам бере активну участь в обміні речовин організму;

✔ допомагає виводити холестерин і підвищує рівень гемоглобіну;

✔ цікавий запах і тонкий гірчично-горіховий смак робить її чудовим доповненням до страв із риби та м’яса, овочевих і фруктових салатів, сиру та морепродуктів.

Особливо цінна рукола як джерело йоду. Адже нестача його в організмі призводить, зокрема, до випадіння волосся, сухості шкіри, болю в серці, задишки, зниження апетиту, погіршення пам’яті, розсіяності та втоми.

Руслан ВЛАСЕНКО.