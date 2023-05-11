Личинки хруща часто оселяються на суничних грядках. Є давній перевірений спосіб, як боротись зі

шкідником.

У відрі води розведіть 40—50 г нашатирного спирту. Поливайте садову суницю, малину, щавель. Головне — ніякої хімії.

З готових засобів добре зарекомендував себе Антихрущ (від 40 грн за 30 мл), але його треба застосовувати чітко згідно з інструкцією та в точно визначені терміни. Також добре працює екологічно безпечний біопрепарат Ентоцид (від 140 грн за 400 г). Рекомендується вносити в сезон дощів. Тож нині — найсприятливіша пора.