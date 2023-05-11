Незвичайне поєднання солодкого та солоного — неповторний смак!

100 г твердого сиру (чи плавленого)

50 г вершкового масла

50 г волоських горіхів

1 ківі (для оздоблення)

1—2 столові ложки майонезу

2 середні зубчики часнику

білий хліб для подачі

Масло заздалегідь дістати з холодильника, воно має бути м’яким. Горіхи підсмажити до хрусткості на сухій сковороді. Подрібнити на крихту. Сир дрібно натерти. Додати масло, вичавлений часник і горіхи. Засмачити майонезом. Хліб нарізати порційними шматочками, за бажання підсмажити на сухій сковороді до рум’яної скоринки. Кожен шматочок змастити сирною масою. Оздобити шматочками ківі.