Від початку травня дані про таких осіб вноситимуться в Єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами.

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи; місце та дата народження; сімейний стан; місце проживання; територія, на якій відбулося зникнення; обставини та час зникнення; прикмети особи.

Також туди буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що сприятимуть розшуку.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі цього документа люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім’ї. Витяги надає Департамент інформатизації МВС України.

Для цього необхідно:

✔ направити заяву на електронну пошту: pgmia@mvs.gov.ua або на адресу МВС: м. Київ, вул. Богомольця, 10;

✔ додати копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки з особою, зниклою безвісти.

Перевірка даних здійснюється впродовж 30 календарних днів. Витяг надсилається на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.

Якщо у вас виникли запитання щодо отримання витягу з Єдиного реєстру, звертайтеся на гарячу лінію за номером: 0(50) 240-85-29.