1. Одна з головних причин — загущені посіви. Вчасно проріджуйте моркву. Намагайтеся при цьому не пошкодити коріння сіянців, що залишилися в землі.

2. Погано морква росте на важкому глинистому ґрунті та суглинках. Земля повинна бути пухкою, тому на таких ґрунтах корисно внести під перекопування пісок (відро на кв.м).

3. Підживлення свіжим гноєм може призвести до того, що морква ростиме деформованою.

4. Якщо була посуха, а потім рясно полили грядки з морквою, вона може потріскатися. Намагайтеся поливати регулярно та замульчуйте грядки.