Тонке тісто та соковита начинка — такі пляцки стануть поживним сніданком або заміною хліба до супів.

На 8 пляцків

Тісто:

300 г борошна

200 мл води

0,5 чайної ложки солі

1 столова ложка олії

Начинка:

200 г сиру сулугуні (чи іншого м’якого сиру)

200 г кисломолочного сиру

пів пучечка зелені

вершкове масло (для змащування)

У миску для замішування тіста всипати борошно, сіль, влити олію. Додати до сухої суміші 200 мл окропу, перемішати спочатку виделкою, потім перекласти на стіл і замісити руками м’яке нелипке тісто. Покласти в пакет, залишити на столі на 20 хв.

Для начинки змішати натертий сулугуні, кисломолочний сир, часник, посічену зелень. За необхідності досолити. Все розтерти виделкою. Тісто розділити на 8 частин. Тонко розкачати на коло. На одній половинці розподілити приблизно 2 столові ложки начинки. Заліпити плескач, як вареник, притиснути рукою, щоб позбутися повітря. Сформувати так інші плескачі, накрити плівкою, щоб не завітрилися.

Сковорідку добре розігріти. Смажити плескачі без олії до рум’яності з обох боків (по 2 хв.). Гарячими змастити вершковим маслом. Готові плескачі накрити мискою чи кришкою та дати пропаритися 5—10 хв.