Відразу ж викликайте адміністрацію закладу та поліцію, радять у Держпродспоживслужбі.

Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей, які зберігаються у комірках схову (ч.3 ст.937 Цивільного кодексу України). Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки в разі втрати у розмірі їхньої вартості. Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть усі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.

Якщо адміністрація магазину відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, маєте право звернутися з відповідним позовом до суду.

Пам’ятайте: зберігання речей у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця.