Усе ще купуєте солодкі сирки в шоколаді? Тоді цей рецепт для вас! Простий, смачний і корисний десерт, який приготуємо в домашніх умовах.

На 6 сирків:

250 г кисломолочного сиру

30 м’якого вершкового масла

20 г цукрової пудри

20 г згущеного молока

1 чайна ложка ванільного цукру

Глазур:

100 г молочного шоколаду

15 мл олії (без запаху)

До сиру (він має бути не рідким) додати масло, згущене молоко, ваніль і пудру. Все ретельно розтерти занурювальним блендером до ніжної однорідної маси (можна перетерти сир крізь сито чи перекрутити двічі на м’ясорубці та змішати з інгредієнтами).

Готову сирну масу перекласти в кондитерський мішечок чи цупкий поліетиленовий пакет, зрізавши куточок діаметром 2,5 см. Відсадити сирки на харчову плівку. Розрізати її та загорнути сирки, як цукерки, надаючи руками акуратної форми. Перекласти на дошку, поставити в морозилку на 2—3 год., щоб повністю застигли.

Для глазурі поламати шоколад шматочками, додати олію. Розтопити на водяній бані до гладенької глазурі. Дати трохи охолонути. Сирки звільнити від плівки, занурити в глазур за допомогою двох виделок, щоб повністю були покриті шоколадом. Сирки в глазурі викладати на пергамент (з нього застиглий десерт добре знімається). Глазур застигає відразу, бо сирна маса заморожена. Поставити сирки в шоколаді в холодильник на 30—40 хв., щоб розморозилися.