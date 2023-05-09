Якщо вирішили самостійно вирощувати молодняк, то робити це можна як під квочками, так і в інкубаторах.

ТЕМПЕРАТУРА В ПРИМІЩЕННІ

Для гусенят, що ростимуть без квочки, в приміщенні необхідно підтримувати стабільну температуру, яка відрізняється залежно від їхнього віку:

з першого до третього дня життя температура повинна бути від 28 до 30 градусів;

до п’ятого — знижують від 25 до 28 градусів;

на шостий—сьомий — у межах 23—25 градусів;

із восьмого по десятий день температура має досягати трохи більше 24 градусів;

до 15-го дня — 20—22 градуси;

до 20-го — 18—20 градусів.

Щоб пташенята були життєздатними та не піддавалися хворобам, їх слід переводити в тепле приміщення не пізніше, ніж через добу після вилуплювання.

Залежно від пори року, погодних умов і загального стану птиці утримання в опалюваному приміщенні може тривати від 15 до 30 днів.

УТРИМАННЯ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ПЕВНИМ ВИМОГАМ

1. Підлогу обов’язково вкривають підстилкою.

2. Обігрівають лампою з бляшаним колом, яке забезпечуватиме рівномірний розподіл тепла по приміщенню.

3. Обов’язково потрібно вимірювати температуру на рівні підстилки, щоб гусенятам не було жарко.

4. Одну зі стін загону потрібно зробити з рейок, розташованих на відстані кількох сантиметрів одна від одної. За рейками встановлюють годівницю і напувалку, щоб гусенята могли вільно дотягуватися до корму та води, не забруднюючись.

5. Лампа в пташнику повинна горіти цілодобово, та якщо на вулиці світить сонце, малечу можна вигулювати.

6. Після досягнення гусенятами 20-денного віку їх переводять у стадо з молодняком і утримують у приміщеннях, де щільність птахів не повинна перевищувати 2 особини на кв. метр.

ГОДУВАННЯ ТА НАПУВАННЯ

Починати годувати молоду птицю потрібно відразу після того, як обсохне. Ранній початок годівлі та напування відіграє винятково важливу роль, оскільки дозволяє пташенятам швидше розсмоктати залишковий жовток і забезпечує повноцінний розвиток.

Перші 5 днів після появи на світ годувати потрібно кожні дві години. Найкращими кормами для молодняку вважають:

✔ круто зварені та дрібно порубані яйця в поєднанні з подрібненою пшеницею;

✔ пшеницю можна замінювати дрібною ячмінною або вівсяною крупою;

✔ у корм додають висівки пшениці або дрібно порубану зелень (найкраще підходить кропива, кульбаба, конюшина, бобові або злакові трави);

✔ відмінним кормом для перших днів життя є дроблений мочений горох зі свіжою рубаною зеленню;

✔ іноді для приготування вологих мішанок використовують кисломолочні продукти (сироватку, кисле молоко, сир).

Не давайте вологі мішанки на клейкій основі, оскільки подібний корм може закупорити носові ходи та призвести до запальних процесів і загибелі гусенят. Для насичення раціону вітамінами мішанки доповнюють кормовими або пекарськими дріжджами, а також риб’ячим жиром. Пташенят у жодному разі не можна годувати старими або запліснявілими продуктами.

Для годівлі використовують спеціальні годівниці. У перші кілька днів — невеликі лотки з бортиками. Годування та догляд залежать від віку. З тижневого гусенят можна випускати на відкрите пасовище. Коли виповниться 20—25 днів, можна переводити в приміщення, але це залежить від погодних умов. У цей час їх треба привчати до води, вигулюючи по 10—15 хв. на день.

Для вирощування продуктивного молодняку найкраще утримувати гусенят у приміщенні протягом двох місяців. При цьому їх посилено годують соковитими та концентрованими кормами, а також кухонними відходами. Також із 20-денного віку зернові корми на третину замінюють відвареною картоплею та кухонними відходами. Проте всі корми необхідно перетирати й перемішувати до однорідності. У цьому віці годують 4 рази на день.

У спеку пасовища повинні бути обладнані навісами, а гусенят необхідно підгодовувати вологими мішанками вранці та ввечері. Годування перед нічним відпочинком має включати подрібнене зерно або зернові відходи.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.