Шкоду городу кури можуть завдати тільки в сезон, коли на ньому щось посаджено. Після того, як городину зібрано, курей не тільки можна, а й потрібно випускати гуляти.

Вони підберуть усе, що залишилося після збирання врожаю (зіпсовані плоди і бадилля), склюють бур’яни, що відросли, а заразом ще розпушать і підживлять ґрунт. До весни весь курячий послід устигне перепріти, перетворившись на вельми корисний для рослин перегній.

Особлива користь від курей на городі під час осіннього перекопування ґрунту. Вони наввипередки біжать до господаря, буквально вихоплюючи з-під лопати шкідників.

Випускати курей корисно не лише на город, а й у сад. Перегрібаючи лапами під плодовими деревами та ягідними кущами опале листя, вони скльовують комах, що влаштувалися там на зиму.

Тому вигул свійської птиці восени корисний як для городу, так і для неї самої. До речі, практикувати це можна й рано навесні, до початку садово-городніх робіт.