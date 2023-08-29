Особлива баклажанна ікра — з плавленим сиром, що робить її ще ніжнішою та ситнішою.

600—700 г баклажанів

2 середні цибулини

2 плавлені сирки

сіль

3 столові ложкиь жирної сметани

грибна приправа (за смаком)

чорний мелений перець

Баклажани нарізати дрібними кубиками, викласти в миску, посолити, перемішати, залишити на 30 хв. Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити до золотавості в розігрітій олії. Викласти цибулю на тарілку. В цій саме сковорідці обсмажити баклажани (перед цим промити їх під водою та просушити). Смажити, помішуючи, до м’якості.

Сирки крупно натерти, додати до баклажанів. Засмачити грибною приправою, поперчити, перемішати. Тушкувати все разом під кришкою близько 15 хв. Наприкінці додати смажену цибулю. 2—3 хв. — й ікра готова.

Можна залишити закуску шматочками або ж подрібнити занурювальним блендером.