У такий спосіб зможуть отримувати пенсію та інші види грошової допомоги українці, котрі знайшли прихисток за кордоном. Це стане можливим завдяки схваленому Урядом експериментальному проєкту, інформує Мінсоцполітики.

У його межах передбачено здійснення виплат міжнародним поштовим переказом АТ «Укрпошта» пенсій і грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України. Новація спростить отримання цих виплат тим громадянам, які в Україні одержували їх поштою та не мали поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках. Для цього особі необхідно буде надіслати до «Укрпошти» відповідну заяву в паперовій або електронній формі.

Скористатися послугою з виплати та доставки пенсій чи грошової допомоги за кордоном першочергово зможуть українці в Польщі. За необхідності експеримент буде запроваджено й в інших країнах. Такі послуги для громадян України за кордоном будуть безоплатними.

Задля реалізації експериментального проєкту були внесені зміни до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», які дають змогу «Укрпошті» здійснювати такі перекази.