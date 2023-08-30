Усім нам дуже важливо дбати про себе. Особливо в непрості часи, які переживаємо нині. Американські вчені сформулювали практичні поради, які допоможуть кожному знайти сили для того, щоб пройти через складні життєві обставини.

1. Турбуйтеся про тіло та дух. Обов’язково знаходьте час і можливості для відновлення.

2. Уникайте розгляду кризової ситуації як проблеми, яку неможливо вирішити.

3. Прийміть життєві обставини, які неможливо змінити.

4. Плануйте. Ставте цілі та досягайте їх.

5. Формуйте позитивний світогляд. Йдеться про усвідомлений вибір фокусуватися на зростанні та фіксації хорошого в житті, вірі у краще тощо.

6. Навчайтесь у минулого. Не все, що відбувається, — на краще, проте можемо взяти краще з усього, що відбувається.

7. Шукайте можливості для самопізнання після пережитої кризи.

8. Розвивайте впевненість у собі.

9. Підтримуйте та зміцнюйте стосунки з іншими. Обирайте тих людей, які сприяють вашому зростанню та розвитку.

10. Будьте готові до рішучих дій.

Важливо усвідомити: ці кроки будуть ефективними лише в разі дотримання фундаментальних правил.

Правило реальності. Бажання втекти від жахливої правди є природним. Проте, поки не виникне повне усвідомлення того, що все, що відбувається, — дійсно є, робити подальші кроки — марна справа.

Правило часу. Знаходьте час на те, щоб працювати над собою. Спробуйте позбавитись упередження щодо того, що часу мало. Насправді часу дуже багато.

Правило трансформації. Дозвольте собі обрати зміни. Концентруйтеся на вирішенні проблеми, а не на проблемі. Знайдіть людину, яка допомагатиме на цьому шляху (за потреби). Зберігайте віру в те, що все буде саме так, як ви бажаєте.

Юлія ВОРМАН, практична психологиня.