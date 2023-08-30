СВІЖА ЗЕЛЕНЬ ЩЕ ВСТИГНЕ ВИРОСТИ

На початку місяця ще не пізно висіяти холодостійкі салатні культури з коротким вегетаційним періодом. Вони чудово розвиваються за низьких температур, а деякі витримують навіть невеликі заморозки. Зазвичай протягом 20—40 днів можна отримати свіжу зелень. Для осінніх посівів підходять салат-латук, пак-чой, шпинат, салатна гірчиця, рукола, крес-салат.

Кращий час для збирання кореневої петрушки та селери, а також середніх і пізніх сортів моркви та буряків — суха прохолодна погода. З похолоданням у коренеплодах накопичуються поживні речовини, тому небажано відправляти їх на зберігання раніше часу. Однак залишати у відкритому ґрунті до затяжних опадів або заморозків теж не можна, щоб не допустити псування, розтріскування, огрубіння. Візуально про терміни дозрівання сигналізують пожовклі або висохлі нижні листки, при цьому враховують терміни дозрівання кожного сорту.

Петрушку, ревінь, щавель, селеру в останній тиждень вересня починають пересаджувати з грядок у горщики або ящики, зрізають із них зелень і поміщають на зберігання при температурі від 0 до 2 градусів. Зібравши останні помідори, баклажани, кущі виривають, здорове бадилля відправляють у компост, уражене хворобами — знищують. Наприкінці місяця приступають до збирання качанів пізньої білоголової капусти.

Гарбузи прибирають до настання заморозків, зазвичай у другій половині вересня. Візуальними ознаками дозрівання є плодоніжка, що задерев’яніла, пожовкле листя, ущільнена оболонка і більш насичений колір. Усі не уражені хворобами рослинні залишки (гичку, листя капусти та моркви) складають у компостну купу.

Готувати ділянки для підзимових посівів моркви, буряків, цибулі чи посадки часнику починають за 2—3 тижні. Вносять добрива, ґрунт перекопують і вирівнюють. Якщо плануєте посів культур із кореневою системою, що глибоко проникає в ґрунт, наприклад, моркви чи ревеню, то обробка має бути глибокою, не менше 22—30 см.

На порожні грядки вносять органічні (гній, листовий перегній, компост, що перепрів) і фосфорно-калійні мінеральні добрива, які при перекопуванні закладаються в ґрунт.

ПОЛИВИ ДЕРЕВ ДОПОМОЖУТЬ ЇМ ДОБРЕ ПЕРЕЗИМУВАТИ

У разі посушливої осені дерева поливають: у пристовбурні кола або спеціально викопані по периметру крони лунки чи рівчаки. Поливи за необхідності проводять, доки температура опуститься нижче нуля. Такий захід допомагає рослинам благополучно пережити зиму. Після завершення поливів ґрунт мульчують перегноєм, компостом, листям, соломою.

У другий—третій тиждень вересня починають висаджувати дерева та чагарники. Для цього підходять зимостійкі сорти яблук і груш, аґрус, смородина, малина, жимолость.

Для розмноження смородини використовують живці з 5—7 бруньками, нарізані із середньої частини молодих пагонів. Їх на 1—2 бруньки заглиблюють у ґрунт під кутом близько 45 градусів, регулярно поливають, а при похолоданні мульчують перегноєм.

Збирають і утилізують опалі та зіпсовані плоди, що залишилися на деревах. Через ризик поширення хвороб їх не рекомендується додавати до компостної купи. А листя можна використовувати для отримання надалі органічного добрива, якщо дерева не хворіли на паршу, борошнисту росу та інші захворювання.

Поки не опало листя, добре помітні сухі та пошкоджені гілки, які слід одразу акуратно видаляти. Місця зрізів обробляють мідним купоросом і зашпаровують садовим варом, щоб запобігти зараженню дерева спорами грибів.

Після збирання врожаю, ближче до кінця місяця, приступають до активної боротьби зі шкідниками, що сховалися на зиму.

Хороші результати дає розпушування міжрядь і пристовбурних кіл. При цьому в безпосередній близькості від рослин ґрунт розпушують дуже акуратно, щоб не пошкодити поверхневе коріння. Потім кола удобрюють фосфорно-калійними добривами та мульчують. Крони дерев обробляють інсектицидами від плодожерки та 5-відсотковим розчином сечовини проти парші.

ТРОЯНДИ, ЩО ВІДЦВІЛИ, НЕ ЗРИВАЙТЕ

Рекомендується підгорнути жоржини, щоб у разі різкого похолодання не постраждали ніжні бульби. Варто подбати і про опори для цих розкішних квітів, особливо високорослих сортів.

Займаються посадкою цибулинних культур: крокусів, пролісків, тюльпанів та інших. При цьому враховують погодні умови. Якщо зима обіцяє бути ранньою, то зробити це потрібно якнайшвидше, щоб цибулини встигли вкоренитися до промерзання ґрунту. Якщо ж прогнозують тепло, то з посадкою краще почекати, аби цибулини не проросли.

Бульби та бульбоцибулини жоржин, гладіолусів викопують, якщо очікуються заморозки. В іншому разі можна не поспішати, а замульчувати ґрунт навколо кущів листям або компостом.

У троянд припиняють видаляти квіти, що в’януть, для початку формування насіннєвих коробочок, поява яких сигналізує рослині про необхідність готуватися до зимівлі. На висоті 1 м від рівня ґрунту обрізують клематиси.